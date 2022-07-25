Журналист Савчук: Польша пригоршнями пожинает плоды русофобии

Польше приходится мириться с неутешительными последствиями своей русофобской политики, уверен журналист Сергей Савчук.
Эксперт в колонке для РИА Новости отреагировал на недавнее интервью бывшего министра экономики страны Януша Штайнхоффа. Политик не исключил, что эмбарго на российский уголь может обернуться для местных жителей отсутствием отопления. Савчук уверен: Варшава вынуждена мириться с результатом русофобии.
«Польша, на протяжении веков известная своей патологической нелюбовью к России, начинает полными пригоршнями пожинать плоды собственной внешней политики», — констатировал журналист.
Ранее RT сообщало о возникновении дефицита сахара в Польше. В стране введены ограничения на покупку, в одни руки отпускается не более десяти килограммов.