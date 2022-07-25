Журналист Савчук: Польша пригоршнями пожинает плоды русофобии

Эксперт в колонке для РИА Новости отреагировал на недавнее интервью бывшего министра экономики страны Януша Штайнхоффа. Политик не исключил, что эмбарго на российский уголь может обернуться для местных жителей отсутствием отопления. Савчук уверен: Варшава вынуждена мириться с результатом русофобии.