Журналист Саглиани рассказал, как конфликт с Разиным сказался на здоровье Шатунова

Меркантильный подход продюсера Андрея Разина к работе с Юрием Шатуновым сказался на здоровье последнего, заявил журналист Илья Саглиани, передает «Экспресс газета».
По мнению журналиста, продюсер разрушил дружеские отношения с певцом ради финансовой выгоды. Саглиани признал, что именно Разину удалось раскрутить группу «Ласковый май», сделать известным Юрия Шатунова. Однако его подход к отношениям с исполнителем обернулся ухудшением здоровья знаменитого артиста.
«Если он был настоящий продюсер, он не должен был трепать Юре нервы. Тем более, Шатунов много гастролировал, а это большой стресс. Все это сказалось на его здоровье. Разин корыстно использовал Шатунова для своих целей. Меркантильно использовав, продюсер в срочном порядке ради денег решил с ним судиться, понимая, что Шатунов собирает залы и является народным любимцем. Это было его ошибкой», — полагает журналист.
Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.