Журналист Саглиани рассказал, как конфликт с Разиным сказался на здоровье Шатунова

«Если он был настоящий продюсер, он не должен был трепать Юре нервы. Тем более, Шатунов много гастролировал, а это большой стресс. Все это сказалось на его здоровье. Разин корыстно использовал Шатунова для своих целей. Меркантильно использовав, продюсер в срочном порядке ради денег решил с ним судиться, понимая, что Шатунов собирает залы и является народным любимцем. Это было его ошибкой», — полагает журналист.