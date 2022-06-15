Журналист Саглиани рассказал, как Галкин подставил уехавшую в Израиль Пугачеву

Известный журналист Илья Саглиани заявил, что во проблемах Аллы Пугачевой виноват ее супруг Максим Галкин, все было бы гораздо лучше, если бы они оба поддержали Родину, сообщает «Комсомольская правда».
«Негативная реакция народа — это следствие ошибки Максима Галкина! В тот момент, когда нашей стране нужна была поддержка, они уехали за границу! Это было неверное решение, которое сейчас ударило по репутации! Максим просто поспешил в своих выводах, неразумно поступил», — уверен журналист.
По словам Саглиани, такие известные артисты, как Галкин и Пугачева должны поддерживать россиян и военных. Но вместо этого они спешно покинули Россию. Журналист уверен, что в проблемах, с которыми столкнулась звездная чета за границей виноват юморист. По мнению Саглиани, Примадонне пришлось последовать за артистом и лишилась связи с россиянами.
«Лучше нашей страны ничего нет! Они здесь сделали карьеру, и нужно не бежать с корабля, а поддерживать!» — сказал Илья Саглиани.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев.
Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.