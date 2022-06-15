Журналист Саглиани рассказал, как Галкин подставил уехавшую в Израиль Пугачеву

По словам Саглиани, такие известные артисты, как Галкин и Пугачева должны поддерживать россиян и военных. Но вместо этого они спешно покинули Россию. Журналист уверен, что в проблемах, с которыми столкнулась звездная чета за границей виноват юморист. По мнению Саглиани, Примадонне пришлось последовать за артистом и лишилась связи с россиянами.