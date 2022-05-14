Журналист Пронько высмеял вынужденных возвращаться в Россию «евробомжей»

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Русофобы, которые сбежали из России после начала спецоперации на Украине, теперь вынуждены бомжевать в других странах. О новой вехе жизни «евробомжей» рассказал экономический обозреватель Юрий Пронько.
Сбежавшим из страны людям приходится «несладко», считает журналист. У них нет денег, они плохо владеют иностранными языками и как специалисты ничего из себя не представляют.
«Судя по воплям, которые раздаются из-за бугра, новая свидомая эмиграция сильно бомжует. Денег нет, цены запредельные, язык плохой, специалисты – ноль. Рассчитывают распилить бабки, которые выделяют на антироссийскую деятельность Вашингтон и Брюссель, но там много желающих. Евробомж – новая веха в жизни русофобов, которые бежали из России, а теперь вопят», — написал обозреватель в статье для «Царьграда».
Журналист в качестве примера приводит слова одного из русофоба, который в первые дни спецоперации думал о том, как уехать из России. Однако понял, что тех денег, что у него есть, и тот уровень английского, которым он владеет, не хватит для комфортной жизни за границей.
«Персонаж отчетливо понимает, что там он не сможет поддерживать тот уровень жизни, который у него здесь, в “проклятой Рашке”. Очевидный дуализм в голове. Этот персонаж и ему подобные нарисовали себе мир, где есть быдло и они», — поднял на смех русофобов Пронько.
Журналист заключил, что сейчас эти «евробомжики» пытаются вернуться, однако теперь и в России «надо доказать свои знания и умения, чтобы претендовать на рублевую зарплату».
С начала российской спецоперации на Украине из России уехали многие звезды шоу-бизнеса. В их числе певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин.