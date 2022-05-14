Журналист Пронько одним вопросом поставил на место Моравецкого после его слов о Русском мире

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Экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько усомнился в необходимости продолжать дипломатические отношения с Варшавой после скандального заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о Русском мире.
Моравецкий ранее заявил, что идеологию Русского мира необходимо «искоренить». По его мнению, она является раковой опухолью, которую надо «стереть с лица земли», пишет «Царьград».
«Почему у нас с ними до сих пор дипотношения?», — задался вопросом обозреватель, чем поставил Моравецкого на место.
Пронько подчеркнул, что «смешно смотреть на этих убогих».
Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на то, что Москву принудят выплатить Украине контрибуцию. Об этом он заявил журналистам в Таллине.
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