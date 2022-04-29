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    Журналист Придыбайло обратил внимание на экспрессивность Путина на встрече с Гутеррешем

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Журналист Придыбайло обратил внимание на экспрессивность Путина на встрече с Гутеррешем

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    Федеральное агентство новостей

    Патриотический вечер прошел в штабе КИБЕР ФРОНТА Z в Петербурге. На нем выступил специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, пишет Федеральное агентство новостей.

    Журналист затронул тему встречи президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Придыбайло отметил экспрессивность главы РФ.

    «Я давно слежу за Путиным. У него все читается на лице. Он ухмылялся и говорил, что мы сделаем все, согласно всем документам», — высказался журналист.

    Встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша состоялась 26 апреля. Она проходила в формате один на один. Переговоры длились около часа.

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