Журналист Познер появился на публике в Москве после слухов об отъезде

Журналист и телеведущий Владимир Познер на фоне слухов об отъезде появился на светском мероприятии. Его заметили в Москве.
Журналист долгое время не появлялся на публике. В социальных сетях стали распространятся сообщения, что 88-летний ведущий покинул страну и якобы расположился во Франции. У ведущего, помимо российского паспорта, есть французский и американский.
Впрочем, оказалось, что журналист находится в России. Он был на праздновании 110-летия Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Снимок 88-летнего Познера появился в фотогалерее газеты «Коммерсант».
Журналист является рекордсменом по количеству гражданств среди российских звезд. Мать Познера француженка, эмигрировавшая вместе с супругом в США. Позже семья отправилась в Советский Союз, где получила российские паспорта.