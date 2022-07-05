Журналист Полонский раскрыл подробности работы Ксении Собчак в качестве интервьюера

Василий Полонский заявил, что на становление Ксении Собчак, как журналистки, влияние оказал Михаил Зыгарь.
По словам Полонского, на интервью, которые Собчак вела на телевидении, в ухе у нее всегда был специальный наушник, через который Зыгарь помогал ей, подсказывая нужные вопросы. Михаил Зыгарь, считает журналист, большой профессионал в телевидении, пишет ОБщественная Служба Новостей.
«Когда ей в ухо кто-то говорит (Ксении Собчак. — Прим. ред.), может слово в слово этот вопрос пересказать, параллельно пока диктуют. Она, правда, большой телеведущий, но журналист?» — отметил Полонский.
Ранее СМИ сообщали, что в отношении журналистки Ксении Собчак в Следственный комитет России поступило заявление за мошенничество. Вложившие в онлайн-курс «Метод Собчак» средства россияне требуют, чтобы журналистку привлекли к уголовной ответственности.