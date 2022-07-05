Журналист Полонский раскрыл подробности работы Ксении Собчак в качестве интервьюера

По словам Полонского, на интервью, которые Собчак вела на телевидении, в ухе у нее всегда был специальный наушник, через который Зыгарь помогал ей, подсказывая нужные вопросы. Михаил Зыгарь, считает журналист, большой профессионал в телевидении, пишет ОБщественная Служба Новостей.