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Журналист Никифорова допустила отставку Шольца из-за наркоскандала

Журналист Никифорова допустила отставку Шольца из-за наркоскандала
globallookpress/Michael Kappeler/dpa

Карьера канцлера ФРГ Олафа Шольца может быть «утоплена» из-за инцидента с «наркотиками», сообщила журналист Виктория Никифорова. 

Она подчеркнула, что по немецкому политику «зазвонил колокольчик». Он предупреждает о  большом скандале, который может спровоцировать отставку канцлера. 

«Вечеринка с наркотиками и перспективой скандальных уголовных дел выглядит как дамоклов меч, который немецкие элиты подвесили над канцлером Шольцем», — отметила Никифорова в статье для РИА Новости.

Обозреватели RT передали, что в настоящее время ведется проверка по факту обращения восьми участников вечеринки СДПГ.

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