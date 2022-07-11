Журналист Никифорова допустила отставку Шольца из-за наркоскандала

Карьера канцлера ФРГ Олафа Шольца может быть «утоплена» из-за инцидента с «наркотиками», сообщила журналист Виктория Никифорова.
Она подчеркнула, что по немецкому политику «зазвонил колокольчик». Он предупреждает о большом скандале, который может спровоцировать отставку канцлера.
«Вечеринка с наркотиками и перспективой скандальных уголовных дел выглядит как дамоклов меч, который немецкие элиты подвесили над канцлером Шольцем», — отметила Никифорова в статье для РИА Новости.
Обозреватели RT передали, что в настоящее время ведется проверка по факту обращения восьми участников вечеринки СДПГ.