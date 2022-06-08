Журналист Mysl Polska предупредил поляков о голодной осени и мощной волне протестов

Польские аналитики высказали мнение, что население государства начало одолевать страх относительно своего материального будущего. В ближайшее время в республике могут пройти волны социальных протестов, вызванных проблемами снижения уровня жизни граждан. Доходы поляков сильно сократились после пандемии коронавируса, а сейчас на их достаток влияет «спецоперация России на Украине».