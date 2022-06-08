Журналист Mysl Polska предупредил поляков о голодной осени и мощной волне протестов

Граждане Польши беспокоятся за свое будущее и перестали доверять властям. Местные журналисты прогнозируют волну протестов в республике на фоне экономического кризиса.
Польские аналитики высказали мнение, что население государства начало одолевать страх относительно своего материального будущего. В ближайшее время в республике могут пройти волны социальных протестов, вызванных проблемами снижения уровня жизни граждан. Доходы поляков сильно сократились после пандемии коронавируса, а сейчас на их достаток влияет «спецоперация России на Украине».
«Сейчас поляков все труднее убедить, что виноват Путин, Трамп или Папа Римский», — пишет журналист Лукаш Ястржембский в Myśl Polska.
Жители Польши высказали недовольство выбранной политикой властей. По их мнению, правительство не способно здраво оценить последствия принимаемых сейчас решений.
Несмотря на грядущий экономический кризис, власти республики собираются поставить на Украину новую партию вооружения, передает телеканал «360». Премьер-министр Матеуш Моравецкий собирается подписать контракт более чем на 600 млн долларов.
Введенные США против России ограничительные меры могут привести к экологической катастрофе в Балтийском море, сообщает «Царьград». Деятельность нескольких польских корпораций, которые проводят очистку канализационных стоков, запретили из-за подозрений в связях с РФ.