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Политика, проводимая премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, оставляет желать лучшего. Соответствующее заявление сделал журналист Кир Муди.
По его словам, премьер после ухода с поста оставит страну в катастрофическом состоянии. Муди напомнил о скандальных историях, связанных с вечеринками на фоне пандемии коронавируса, которые устраивал Джонсон. Он считает, что такой политический деятель не может быть компетентным. «ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела материал.
«Как раз тогда, когда я думал, что эта неделя не может стать хуже, русские испытали свою новую ракету — “Сатана-2″(“Сармат”. — Прим. ред.). Напрашивается вопрос, что такое “Сатана-1” и как мы ее пропустили?» — описал он последствия политики Джонсона с помощью шутки.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании должен покинуть занимаемый пост. Такое мнение выразили больше половины участников опроса компании YouGov.