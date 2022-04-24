Журналист Муди: Джонсон после ухода с поста оставит политику в катастрофическом состоянии

По его словам, премьер после ухода с поста оставит страну в катастрофическом состоянии. Муди напомнил о скандальных историях, связанных с вечеринками на фоне пандемии коронавируса, которые устраивал Джонсон. Он считает, что такой политический деятель не может быть компетентным. «ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела материал.