Украинский конфликт показал Европе, что сейчас нужно прекратить заниматься иллюзорным стратегическим анализом и смириться с реальностью, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.
По словам эксперта, кризис на Украине уже достиг точки невозврата, поэтому необходимо устроить немедленные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Напрасное затягивание боевых действий просто приведет к большим потерям и увеличит риск экономической катастрофы в Европе.
«Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза «во имя мира» согласовал очередной транш военной помощи для Украины, передает RT.