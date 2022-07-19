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Журналист Микалессин: ситуация на Украине требует немедленных переговоров с Путиным

Журналист Микалессин: ситуация на Украине требует немедленных переговоров с Путиным
kremlin.ru / Администрация президента России

Украинский конфликт показал Европе, что сейчас нужно прекратить заниматься иллюзорным стратегическим анализом и смириться с реальностью, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.

По словам эксперта, кризис на Украине уже достиг точки невозврата, поэтому необходимо устроить немедленные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Напрасное затягивание боевых действий просто приведет к большим потерям и увеличит риск экономической катастрофы в Европе.

«Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза «во имя мира» согласовал очередной транш военной помощи для Украины, передает RT.

европа Италия кризис Путин Украина
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