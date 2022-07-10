Журналист Мацейчук считает, что Джонсон может устроиться на работу в Киеве

Польский журналист Томаш Мацейчук, проживающий в Великобритании, прокомментировал отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона.
По его словам, на текущий момент непонятно, чем Джонсон будет заниматься после того, как окончательно покинет пост. Временно исполняющий обязанности премьера Соединенного Королевства не отличается положительным характером, отметил журналист. Его считают токсичным и проблемным, подчеркнул Мацейчук.
Вполне возможно, что Джонсон с дозволения королевы Великобритании Елизаветы II отправится на поиски работы в Киев. В противном случае ему грозит плачевное существование, так как уходящий с должности премьер является многодетным отцом, указал польский журналист.
«Если у него действительно в финансовом плане все печально, тогда он скорей всего будет искать возможный заработок, в том числе, если появится такая возможность в Киеве», — заявил Мацейчук в беседе с изданием «Украина.ру».
Ранее сообщалось, что в одном из кафе в Киеве был обнаружен круассан «Борис Джонсонюк». Его нашла британский посол на Украине Мелинда Симмонс.