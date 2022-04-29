Журналист Манукян: история в Приднестровье является украинской самодеятельностью

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Страны НАТО хотят втянуть Приднестровье в конфликт на Украине. Об этом заявил главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.
Как считает журналист, история с терактами в Приднестровье может быть самодеятельностью Службы безопасности Украины (СБУ).
«Они планировали нанести удары и по Белоруссии. Какое-то время назад такие планы у них действительно были, причем у украинского генералитета. Там витают абсолютно безумные идеи. К счастью, многие из них не реализуются», — цитирует Манукяна БелТА.
По словам журналиста, именно из-за того, что Киеву нечего терять, власти Украины решились на теракты в Приднестровье. Это делается, чтобы раскачать ситуацию и втянуть в нее страны НАТО, которые находятся на изготовке, убежден он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. Россия расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося, пишет RT.