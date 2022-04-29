    В тренде

    Журналист Манукян: история в Приднестровье является украинской самодеятельностью

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Журналист Манукян: история в Приднестровье является украинской самодеятельностью

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Prt Scr youtube.com/Вадим Манукян

    Страны НАТО хотят втянуть Приднестровье в конфликт на Украине. Об этом заявил главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.

    Как считает журналист, история с терактами в Приднестровье может быть самодеятельностью Службы безопасности Украины (СБУ).

    «Они планировали нанести удары и по Белоруссии. Какое-то время назад такие планы у них действительно были, причем у украинского генералитета. Там витают абсолютно безумные идеи. К счастью, многие из них не реализуются», — цитирует Манукяна БелТА.

    По словам журналиста, именно из-за того, что Киеву нечего терять, власти Украины решились на теракты в Приднестровье. Это делается, чтобы раскачать ситуацию и втянуть в нее страны НАТО, которые находятся на изготовке, убежден он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. Россия расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося, пишет RT.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »