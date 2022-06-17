Журналист Малькевич отчитал Собчак за колкую шутку над Гурцкой в рамках ПМЭФ-22

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич отреагировал на высказывание коллеги Ксении Собчак, которая колко высказалась о незрячей певицы Дианы Гурцкой, передает «ПолитЭксперт».
По информации источника, Собчак некорректно пошутила над инвалидностью исполнительницы, подчеркнув, что Гурцкая приехала на ПМЭФ-2022 «посмотреть стенды». Данное высказывание журналистки моментально спровоцировало волну недовольства среди россиян.
Многие заявили, что такие шутки являются недопустимыми. Подобное мнение поддержал и Малькевич.
«В общем, показала себя бездушнее робота Дуняши», — высказался гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».
Отмечается, что певица Диана Гурцкая имеет врожденную инвалидность по зрению, по причине чего была вынуждена закончить специальную школу. В свои 22 года исполнительница смогла выпустила свой первый собственный альбом.