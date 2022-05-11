Журналист Малич: Запад использует нацистов «Азова» в своих геополитических целях

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Западные страны используют нацбатальон «Азов»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела) в своих геополитических целях. Об этом заявил американский журналист Небойша Малич.
По его словам, отрицание Киевом неонацизма в стране демонстрирует совершенно обратное. Эксперт подчеркнул, что символика этого течения уже проникла во все части ВСУ, передает RT.
Кроме того, Малич отметил, что раньше западные медиаресурсы упоминали «Азов» как «этакое проблематичное гнездо сторонников превосходства белых — расистов, фашистов». Однако теперь их риторика изменилась.
«Связывали их с новозеландским стрелком в мечети, равно как и с другими террористами по всему миру. А теперь эти же СМИ говорят: “Нет-нет-нет, все в порядке — они другие были…”. Они, по сути, вынуждены сейчас давиться своими же словами, потому что установка стала другая», — сказал специалист.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что боевики «Азова» держали мирных людей в невыносимых условиях.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела