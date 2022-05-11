Журналист Малич: Запад использует нацистов «Азова» в своих геополитических целях

«Связывали их с новозеландским стрелком в мечети, равно как и с другими террористами по всему миру. А теперь эти же СМИ говорят: “Нет-нет-нет, все в порядке — они другие были…”. Они, по сути, вынуждены сейчас давиться своими же словами, потому что установка стала другая», — сказал специалист.