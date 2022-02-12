Журналист Макдональд: одетая не по погоде глава МИД Британии Трасс рассмешила россиян

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассмешила россиян на Красной площади своей одеждой не по погоде. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

Трасс для прогулки по Москве надела шубу и шапку из меха. Обозреватель отметил, что в этот день в городе было плюс два градуса.

Макдональд подчеркнул, что это теплее, чем в Лондоне вечером. Так тепло, как это сделала британский дипломат, в России одеваются при -14 градусах, уточнил представитель СМИ.

«Местные смеялись над Трасс», — с уверенностью заявил журналист.

Журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. По его словам, Трасс на контрасте с Броннерт выглядит еще более нелепо.

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