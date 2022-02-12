Журналист Макдональд: одетая не по погоде глава МИД Британии Трасс рассмешила россиян

Журналист Макдональд: одетая не по погоде глава МИД Британии Трасс рассмешила россиян Новости
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассмешила россиян на Красной площади своей одеждой не по погоде. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

Трасс для прогулки по Москве надела шубу и шапку из меха. Обозреватель отметил, что в этот день в городе было плюс два градуса.

Макдональд подчеркнул, что это теплее, чем в Лондоне вечером. Так тепло, как это сделала британский дипломат, в России одеваются при -14 градусах, уточнил представитель СМИ.

«Местные смеялись над Трасс», — с уверенностью заявил журналист.

Журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. По его словам, Трасс на контрасте с Броннерт выглядит еще более нелепо.

 
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