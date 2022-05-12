Журналист Леван Тодуа спрогнозировал будущее отечественного шоу-бизнеса

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Светский обозреватель Леван Тодуа рассказал, каким он видит будущее отечественного шоу-бизнеса. Журналист предположил, что наступившее время покажет самых сильных игроков на сцене.
По мнению Тодуа, признанные артисты по-прежнему будут собирать полные залы как в столице, так и в остальных городах страны. Он отметил, что речь идет о Полине Гагариной, Филиппе Киркорове, Лолите Милявской и других. Начинающим артистам будет сложнее пробиться на сцену, считает журналист.
«Слабые артисты-однодневки сами отпадут. Теперь, наоборот, поле непаханое, но останутся самые сильные и стойкие, которые делают достойный музыкальный материал», — рассказал он порталу PopCornNews.
Тодуа подчеркнул, что у артистов, которые были популярны в девяностые годы, тоже наступит непростое время. По его словам, слушатели редко идут на концерты звезд, у которых нет ротации на радио.