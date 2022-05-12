Журналист Леван Тодуа спрогнозировал будущее отечественного шоу-бизнеса

По мнению Тодуа, признанные артисты по-прежнему будут собирать полные залы как в столице, так и в остальных городах страны. Он отметил, что речь идет о Полине Гагариной, Филиппе Киркорове, Лолите Милявской и других. Начинающим артистам будет сложнее пробиться на сцену, считает журналист.