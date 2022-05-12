    В тренде

    Журналист Леван Тодуа спрогнозировал будущее отечественного шоу-бизнеса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
      prt scr youtube.com/КОХНО

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com/КОХНО

    Светский обозреватель Леван Тодуа рассказал, каким он видит будущее отечественного шоу-бизнеса. Журналист предположил, что наступившее время покажет самых сильных игроков на сцене.

    По мнению Тодуа, признанные артисты по-прежнему будут собирать полные залы как в столице, так и в остальных городах страны. Он отметил, что речь идет о Полине Гагариной, Филиппе Киркорове, Лолите Милявской и других. Начинающим артистам будет сложнее пробиться на сцену, считает журналист.

    «Слабые артисты-однодневки сами отпадут. Теперь, наоборот, поле непаханое, но останутся самые сильные и стойкие, которые делают достойный музыкальный материал», — рассказал он порталу PopCornNews.

    Тодуа подчеркнул, что у артистов, которые были популярны в девяностые годы, тоже наступит непростое время. По его словам, слушатели редко идут на концерты звезд, у которых нет ротации на радио.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »