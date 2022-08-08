Журналист Кушанашвили высказался о проблемах и незавидном положении Волочковой

В YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили отметил, что восхищается и очень тепло относится к известной танцовщице и понимает, как иногда ей приходится нелегко. Однако, по словам журналиста, метод, который она выбрала, чтобы уйти от проблем, то есть алкоголь, мало кому подходит.