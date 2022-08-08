Журналист Кушанашвили высказался о проблемах и незавидном положении Волочковой

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что российская балерина Анастасия Волочкова выработала личную стратегию, которую нельзя назвать универсальной для всех.
В YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили отметил, что восхищается и очень тепло относится к известной танцовщице и понимает, как иногда ей приходится нелегко. Однако, по словам журналиста, метод, который она выбрала, чтобы уйти от проблем, то есть алкоголь, мало кому подходит.
«Что она делает? Надирается. Она выработала свою стратегию, но эта стратегия не применима к каждому», — заявил Кушанашвили.
При этом телеведущий подчеркнул, что несмотря ни на что продолжает оставаться другом Анастасии.
Недавно эпатажная Анастасия Волочкова опубликовала в Сети очередное провокационное фото, на котором звезда балета обнажилась, прикрыв интимные места еловыми ветками. Снимок был сделан на улице на фоне банных веников.