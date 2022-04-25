Журналист Кушанашвили считает, что телеведущий Галкин не мучается от стыда в Израиле

Супруг Аллы Пугачевой накануне обратился к подписчикам в социальных сетях, поздравив их с Пасхой. Галкин, который уехал из России в Израиль, пожелал поклонникам мира и добра. При этом телеведущий подчеркнул, что решил ограничить доступ к комментариям, увидев среди фолловеров «троллей». Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале оценил выступление Галкина. Он предположил, что после отъезда из РФ телеведущий явно не переживает.