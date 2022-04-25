    В тренде

    Журналист Кушанашвили считает, что телеведущий Галкин не мучается от стыда в Израиле

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Журналист Кушанашвили считает, что телеведущий Галкин не мучается от стыда в Израиле

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Известный журналист Отар Кушанашвиили оценил пасхальное выступление покинувшего Россию телеведущего Максима Галкина.

    Супруг Аллы Пугачевой накануне обратился к подписчикам в социальных сетях, поздравив их с Пасхой. Галкин, который уехал из России в Израиль, пожелал поклонникам мира и добра. При этом телеведущий подчеркнул, что решил ограничить доступ к комментариям, увидев среди фолловеров «троллей». Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале оценил выступление Галкина. Он предположил, что после отъезда из РФ телеведущий явно не переживает.

    «Пасхальное обращение к людям моего товарища Максима Галкина доказывает, что он не переживает мук психологической амбивалентности. Как и я», — написал Кушанашвиили. 

    Галкин, Пугачева и их дети живут в Израиле несколько месяцев. Недавно телеведущий вышел на связь и объяснил, что причиной переезда стала потеря части российской аудитории. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »