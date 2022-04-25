Журналист Кушанашвили считает, что телеведущий Галкин не мучается от стыда в Израиле

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Известный журналист Отар Кушанашвиили оценил пасхальное выступление покинувшего Россию телеведущего Максима Галкина.
Супруг Аллы Пугачевой накануне обратился к подписчикам в социальных сетях, поздравив их с Пасхой. Галкин, который уехал из России в Израиль, пожелал поклонникам мира и добра. При этом телеведущий подчеркнул, что решил ограничить доступ к комментариям, увидев среди фолловеров «троллей». Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале оценил выступление Галкина. Он предположил, что после отъезда из РФ телеведущий явно не переживает.
«Пасхальное обращение к людям моего товарища Максима Галкина доказывает, что он не переживает мук психологической амбивалентности. Как и я», — написал Кушанашвиили.
Галкин, Пугачева и их дети живут в Израиле несколько месяцев. Недавно телеведущий вышел на связь и объяснил, что причиной переезда стала потеря части российской аудитории.