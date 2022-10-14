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Журналист Кушанашвили раскрыл причину многолетней ссоры с Лепсом

Журналист Кушанашвили раскрыл причину многолетней ссоры с Лепсом
Global Look Press | Anatoly Lomohov

Телеведущий, шоумен и журналист Отар Кушанашвили рассказал про причину, повлекшую скандал с народным артистом России Григорием Лепсом.

Конфликт между певцом и журналистом разгорелся еще много лет назад. Кушанашвили признался, что поначалу у них были дружеские отношения. Однако после одного звонка они буквально треснули по швам.

«”Григорий хочет вас увидеть, и если возможно, немедленно!” Приезжаю, двое охранников на входе, охрана у стола. Сидит Гриша и говорит: “Садись сюда! Ты что там пишешь про меня, что я бездарь?”» — рассказал журналист в эфире программы «Исповедь» на платформе PREMIER.

По словам телеведущего, музыкант даже пробовал ему угрожать. После соответствующего диалога Кушанашвили потребовал извинений за прилюдное унижение. Однако стоит отметить, что он и по сей день не получил раскаяния в свой адрес.

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