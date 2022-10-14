Журналист Кушанашвили раскрыл причину многолетней ссоры с Лепсом

«”Григорий хочет вас увидеть, и если возможно, немедленно!” Приезжаю, двое охранников на входе, охрана у стола. Сидит Гриша и говорит: “Садись сюда! Ты что там пишешь про меня, что я бездарь?”» — рассказал журналист в эфире программы «Исповедь» на платформе PREMIER.