Журналист Красовский иронично прокомментировал своместное фото Пугачевой и Земфиры

Журналист Антон Красовский иронично прокомментировал фотографию с Аллой Пугачевой, которую Земфира опубликовала после концерта в Тель-Авиве. Красовский выложил снимок в своем Telegram-канале. Надпись под фото выражает радость журналиста от осозналия того факта, что певицы больше не живут в России, сообщает издание CTNews.