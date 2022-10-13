Журналист Красовский иронично прокомментировал своместное фото Пугачевой и Земфиры

Журналист Антон Красовский иронично прокомментировал фотографию с Аллой Пугачевой, которую Земфира опубликовала после концерта в Тель-Авиве. Красовский выложил снимок в своем Telegram-канале. Надпись под фото выражает радость журналиста от осозналия того факта, что певицы больше не живут в России, сообщает издание CTNews.
«Как же хорошо, что в России больше никогда!» — написал журналист.
Напомним, что накануне Алла Пугачева и Ксения Собчак были замечены в VIP-ложе на концерте Земфиры в Израиле. После концерта Земфира Рамазанова в социальных сетях опубликовала совместный снимок с улыбающейся Примадонной.