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Журналист Красовский иронично прокомментировал своместное фото Пугачевой и Земфиры

Журналист Красовский иронично прокомментировал своместное фото Пугачевой и Земфиры
Global Look Press | Комсомольская правда

Журналист Антон Красовский иронично прокомментировал фотографию с Аллой Пугачевой, которую Земфира опубликовала после концерта в Тель-Авиве. Красовский выложил снимок в своем Telegram-канале. Надпись под фото выражает радость журналиста от осозналия того факта, что певицы больше не живут в России, сообщает издание CTNews.

«Как же хорошо, что в России больше никогда!» — написал журналист.

Напомним, что накануне Алла Пугачева и Ксения Собчак были замечены в VIP-ложе на концерте Земфиры в Израиле. После концерта Земфира Рамазанова в социальных сетях опубликовала совместный снимок с улыбающейся Примадонной.

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