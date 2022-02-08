Журналист Коц: авианосцы ВМС США «угодили в сеть» новой реформы Пентагона

Пентагон собирается повысить боеспособность своих авианесущих соединений за счет новой системы обмена данными Overmatch, однако эти планы практически невозможно реализовать, полагает аналитик Андрей Коц.

Американское военное ведомство намерено качественно улучшить управляемость и оперативность действий своих ВМС, причем без существенных финансовых вложений, пишет журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости.

«Главная цель Overmatch — уменьшить время реакции на изменение оперативной обстановки и получить возможность в любой момент собрать всю военно-морскую мощь в единый кулак», — рассказал эксперт.

Первый американский атомный авианосец должен обрести новые оперативные возможности уже в следующем году, а полная боеспособность всей системы ожидается в 2030 году. Однако самые крупные корабли американского флота «угодили в сеть» новой реформы и не смогут получить способности к нанесению быстрых ударов в глобальном масштабе, уверен автор РИА Новости.

«Устаревшие системы коммуникаций, используемые (американскими. — Прим. ред.) ВМС, не соответствуют современным требованиям информационной безопасности и физически не способны обеспечить надежную связь между авианосными ударными группировками, разбросанными по мировому океану», — объяснил Коц.

О падении новейшего американского истребителя F-35 при посадке на авианосец Carl Vinson, которое привело к ранениям семи моряков и потере боевого самолета стоимостью более 100 миллионов долларов, сообщал RT.

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