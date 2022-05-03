Журналист Каммиллери указал на страх Вашингтона и Лондона перед единством Европы с Россией

«Экономическая синергия между Россией и Европой позволила бы создать континентальный блок, которого морские державы (то есть Великобритания и США) боятся как чумы. Еще с царских времен немцы поставляли России свои умы, а Россия (самая большая страна в мире) вкладывала в них свои огромные ресурсы», — подчеркнул Каммиллери.