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Соединенные Штаты опасаются тесного сотрудничества Москвы и Евросоюза, убежден итальянский журналист и писатель Рино Каммиллери.
По словам эксперта, объединение России и Европы грозило бы появлением мощнейшего континентального блока. Журналист раскрыл страх Вашингтона перед возможным альянсом на фоне украинского кризиса.
«Экономическая синергия между Россией и Европой позволила бы создать континентальный блок, которого морские державы (то есть Великобритания и США) боятся как чумы. Еще с царских времен немцы поставляли России свои умы, а Россия (самая большая страна в мире) вкладывала в них свои огромные ресурсы», — подчеркнул Каммиллери.
Поэтому Соединенные Штаты стремятся создать пропасть между РФ и Евросоюзом с помощью энергетического оружия. США стали бить тревогу после начала спецоперации Москвы на Украине и продвигать идею о санкциях, напомнил эксперт.
Отмечается, что РФ ведет спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Жители ЛДНР на протяжении восьми лет подвергались геноциду киевского режима. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, спецоперация завершится после достижения всех поставленных целей, передает RT.