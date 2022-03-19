Тэрада напомнила, что в 2017 году представители высшего американского политического истеблишмента установили контакты с неонацистами на Украине. Агорист подтвердил такую информацию и заявил, что у него есть фото, на которых запечатлены сенатор Джон Маккейн, Джо Байден и еще несколько членов конгресса, беседующих с лидерами нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в Рф). Американский журналист отметил, что это объединение открыто заявляет о своих связях со сторонниками превосходства белой расы и неонацистами.