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Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада побеседовала с создателем и главным редактором Free Thought Project Мэттом Агористом. Журналист назвал настоящие причины заинтересованности США в продолжении конфликта на Украине, рассказал о связи американского истеблишмента и украинских неонацистов, а также признал наличие имперских амбиций своего государства.
Агорист согласился с выводом, что происходящее последние восемь лет на территории Украины является спланированной Вашингтоном операцией по разрушению государства. По словам журналиста, на это указывает антироссийская пропаганда, спонсирование неонацистов и десятки тысяч жертв среди мирного населения.
«Я думаю, что все на Западе хотят, чтобы Украина таким образом вступила в НАТО. Запад бы полностью окружил Россию на всем западном фронте. Мы устанавливали системы вооружения по всей границе России последние десять лет», — заявил Агорист.
Собеседник главы российского ФБР, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, также признался, что Вашингтон сегодня пытается построить настоящую империю. Именно поэтому США имеет более 700 военных баз, которые находятся во многих странах мира. Это необходимо для спонсирования производителей оружия и тех, кто сегодня наживается на агрессии и вторжениях, пишет ФАН.
Тэрада напомнила, что в 2017 году представители высшего американского политического истеблишмента установили контакты с неонацистами на Украине. Агорист подтвердил такую информацию и заявил, что у него есть фото, на которых запечатлены сенатор Джон Маккейн, Джо Байден и еще несколько членов конгресса, беседующих с лидерами нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в Рф). Американский журналист отметил, что это объединение открыто заявляет о своих связях со сторонниками превосходства белой расы и неонацистами.