«Более восьми лет мы это видели — и подготовку, и как они бьют по мирному населению. Нормальная армия военную инфраструктуру разрушает, а не свой народ. Они бросили их и начали по своим людям бить. Жуткое впечатление, если смотреть сейчас. Действительно, это уже показывает, что украинская армия подготавливала это давно и хотела реальной войны», — сказал Сингх.