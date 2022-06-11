Журналист из Индии Сингх: ВСУ более восьми лет готовились к нападению на Донбасс

Вооруженные силы Украины осуществляли многолетнюю подготовку нападения на Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом заявил журналист из Индии Рамешвар Сингх.
Он приехал в Донбасс в составе группы репортеров из разных стран. По его словам, то, что он увидел, явно свидетельствует о том, что ВСУ готовились напасть на регион на протяжении восьми лет.
«Более восьми лет мы это видели — и подготовку, и как они бьют по мирному населению. Нормальная армия военную инфраструктуру разрушает, а не свой народ. Они бросили их и начали по своим людям бить. Жуткое впечатление, если смотреть сейчас. Действительно, это уже показывает, что украинская армия подготавливала это давно и хотела реальной войны», — сказал Сингх.
Он отметил, что засвидетельствовать военные преступления Киева против жителей Донбасса приехали 45 журналистов из десятка стран.