Почему финское правительство ужесточает визовый режим для россиян, кто управляет русофобией, и как к этому относятся финны, корреспонденту «Народных Новостей» удалось обсудить сегодняшнюю ситуацию в Финляндии с Кости Хейсканеном в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Фотокорреспондент, член Союза свободных журналистов и общественный деятель известен своей антивоенной позицией. Он не раз рассказывал своим читателям о трагедии жителей Донбасса, а после начала спецоперации России устраивал пикеты у финских издательств в Турку, Хельсинки, Порву и в Хамине, которые писали откровенную ложь о событиях на Украине, одновременно критикуя русофобскую политику действующего Правительства Финляндии.
— Существует ли сегодня в Финляндии русофобия, как она проявляется и откуда берет свое начало?
— Конечно, русофобия в Финляндии существует очень давно, но сейчас она набрала такой масштаб, что это уже не просто русофобия, а это приобретает уже какие-то нацистские направления, когда в магазине надо предъявить продавцу паспорт. На правительственном уровне рассматривается вопрос с запретом выдачи россиянам виз. Ставят огромные билборды, что русские якобы виноваты в том, что происходит на Украине. При этом никто не хотел видеть, что происходило в Донбассе, где восемь лет убивали людей. Никому до этого дела не было. Финская пресса вообще бездоказательно цитирует украинских балаболов, ничего не проверяя. При этом не рассказывая, что делали азовцы* (члены, признанной Верховным судом РФ террористической организации, которая запрещена в России).
Я сам был на Майдане. И потом четыре раза в Киеве, и видел все своими глазами. Майдан мне напомнил пьяный дебош с грабежами и расстрелами. Это какой-то ужас был. Я боялся ходить по улице, и вообще никогда не знал, дойду ли я живой до своего отеля или нет.
Кстати, надо отметить, что в Финляндии сейчас тоже пытаются создавать батальоны, типа «Азова»* (признан Верховным судом РФ террористической организацией и запрещен в России). В стране работает много заказных СМИ, где трудятся в том числе и украинцы. Эти организации спонсируются фондом Сороса и европейскими фондами. Конечно, у нас есть русофобия.
— Как к такой повестке относятся жители Финляндии и вообще, как настроены финны сегодня, как видят и понимают происходящее в мире?
— Финны 24 часа в сутки подвержены прессингу со стороны СМИ. С самого начала спецоперации финны только и писали, какая якобы жуткая Россия. При этом не рассказывали про то, что российские военные на освобожденных территориях раздают хлеб, строят новые и восстанавливают разрушенные здания. Когда я лично делаю какие-либо посты, мне стараются всячески помешать, прикрыть. Финское общество пропитано злостью. Конечно, есть люди, которые понимают, что происходит на Украине и в мире. Но нас пытаются задавить, особенно свободную прессу. Например, Янус Путканен вообще все время живет в Донбассе. Я убежал в Петербург, потому что в Финляндии стало просто небезопасно. Если они знают, где ты живешь, с тобой могут сделать все, что угодно. Финское общество отравлено.
— Хотели ли финны в НАТО, и как отнеслись местные жители к решению своих же политиков?
— Это сложный вопрос, потому что СМИ Финляндии навязали финнам, что им очень надо в НАТО. При этом я вижу в соцсетях, что многие не хотят в НАТО и очень боятся. В стране сейчас более двух тысяч американцев, солдаты будут тренироваться с финнами. Огромный десантный крейсер приплыл в Хельсинки, и правительство восторгается им. Мол смотрите русские, что вы можете этому противопоставить? Да русские пошлют одну ракету и все. Общество разделилось: те, кто живет ближе к границе, более дружелюбно настроены, чем население Хельсинки.
— Что касаемо выдачи виз русским, какое сейчас сложилось положение?
— Непонятное положение сложилось. Никто не знает, какие визы будут выдавать: на день, два, десять дней. Потому что министр иностранных дел Пекка Хаависто сказал, что МИД и Правительство Финляндии будут стараться запретить въезд в страну россиянам. Хотят пойти по балтийскому пути. Конечно, все это трагично отразится на экономике страны, в первую очередь.
— Существуют ли в Финляндии независимые источники информации?
Жители Финляндии все же имеют возможность получать правдивую информацию через объективные СМИ. Например, аналитическая программа Йохана Бекмана, в которой участвую я, Лена Хитанен — журналист, которая работала в ведущих средствах массовой информации Финляндии, и, конечно, Янус Путканен и Юха Корхонен. Наша коалиция, которая пробивается, и поэтому люди читают. Мы еще боремся, нас не смогли задушить.
— На основании чего русских в Финляндии могут не обслуживать?
— Да, в Финляндии могут попросить, когда вы что-то покупаете, предъявить паспорт. До этого не продавали горюче-смазочные материалы, запчасти. Самое интересное, до 15 числа такого не было. Каждый день напряжение нарастает. Власти внушают жителям, что 80% финнов готовы мерзнуть зимой, лишь бы развалить экономику России. Кто эти 80% — непонятно.
Для того, чтобы отказать в продаже, финну не нужны основания. Продавцы утверждают, что продукты санкционные, которые русским покупать запретило европейское сообщество.
По словам независимого журналиста, в Финляндии очень мало политиков, которые могут противостоять сложившейся политической обстановке в стране. В апреле следующего года в Финляндии состоятся выборы в парламент. Однако предсказать, что будет, вообще нереально. Причина проста — в финском обществе очень большой раскол: одни видят то, что происходит, а другие нет. Однако многие финны любят Россию и хотят приезжать в соседнюю страну.