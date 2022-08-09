Журналист из Хельсинки Кости Хейсканен: Я убежал в Россию, потому что в Финляндии больше небезопасно

— Финны 24 часа в сутки подвержены прессингу со стороны СМИ. С самого начала спецоперации финны только и писали, какая якобы жуткая Россия. При этом не рассказывали про то, что российские военные на освобожденных территориях раздают хлеб, строят новые и восстанавливают разрушенные здания. Когда я лично делаю какие-либо посты, мне стараются всячески помешать, прикрыть. Финское общество пропитано злостью. Конечно, есть люди, которые понимают, что происходит на Украине и в мире. Но нас пытаются задавить, особенно свободную прессу. Например, Янус Путканен вообще все время живет в Донбассе. Я убежал в Петербург, потому что в Финляндии стало просто небезопасно. Если они знают, где ты живешь, с тобой могут сделать все, что угодно. Финское общество отравлено.