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Журналист Иващенко заявил о незавидном будущем брака Галкина и Пугачевой

Журналист Иващенко заявил о незавидном будущем брака Галкина и Пугачевой
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Журналист Георгий Иващенко рассказал, как дальше будут складываться взаимоотношения певицы Алла Пугачевой и шоумена Максима Галкина. По его мнению, супругов ждет незавидное будущее.

Пугачева и Галкин покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, телеведущий неоднократно оскорблял родину и ее жителей.

Вскоре артист активно начал гастролировать за границей, не задумываясь о возвращении домой. Однако его супруга рассчитывает на скорый приезд в РФ.

«Скорее всего, Пугачева будет ездить к нему, например, раз в две недели. И будут они видеться на нейтральной территории», — заявил Иващенко в интервью изданию «Blitz.Center»

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Именно эти события повлияли на отъезд многих представителей шоу-бизнеса.

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