Журналист Иващенко заявил о незавидном будущем брака Галкина и Пугачевой

Журналист Георгий Иващенко рассказал, как дальше будут складываться взаимоотношения певицы Алла Пугачевой и шоумена Максима Галкина. По его мнению, супругов ждет незавидное будущее.
Пугачева и Галкин покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, телеведущий неоднократно оскорблял родину и ее жителей.
Вскоре артист активно начал гастролировать за границей, не задумываясь о возвращении домой. Однако его супруга рассчитывает на скорый приезд в РФ.
«Скорее всего, Пугачева будет ездить к нему, например, раз в две недели. И будут они видеться на нейтральной территории», — заявил Иващенко в интервью изданию «Blitz.Center».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Именно эти события повлияли на отъезд многих представителей шоу-бизнеса.