Журналист Иващенко заявил, что Шепелев отказался тратить средства на лечение Жанны Фриске

«Долгое время они все скрывали. Она не хотела быть слабой в публичном поле. Но именно Шепелев в момент, когда Жанна обессилила, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах», — заявил журналист.