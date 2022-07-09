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Журналист Иващенко заявил, что Шепелев отказался тратить средства на лечение Жанны Фриске

Журналист Иващенко заявил, что Шепелев отказался тратить средства на лечение Жанны Фриске
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный журналист Георгий Иващенко рассказал, какой поступок совершил телеведущий Дмитрий Шепелев по отношению к своей жене Жанне Фриске, сообщает BLITZ.center.

По словам журналиста, Шепелев решил не выделять средства на лечение онкобольной супруги. Помимо этого, телеведущий опубликовал фотографию супруги на каталке в аэропорту, хотя Фриске просила не делать этого.

«Долгое время они все скрывали. Она не хотела быть слабой в публичном поле. Но именно Шепелев в момент, когда Жанна обессилила, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах», — заявил журналист.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года на 41-м году жизни. Артистка скончалась после долгой борьбы с онкологией.

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RusNewsToday24
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