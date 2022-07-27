Журналист Иващенко раскрыл главный секрет прячущегося от прессы Ивана Урганта

«У Вани большая подушка безопасности, ведь за границей сейчас скопилось много людей, настроенных против россиян, и, если он поедет куда-нибудь отдыхать, ему нужны гарантии безопасности. Если он будет громко афишировать свои выступления, то к нему возникнут вопросы. Если бы у Урганта дети были под другой фамилией и никто вообще бы не знал о его семье, у него была бы другая тактика», — объяснил Иващенко.