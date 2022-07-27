Журналист Иващенко раскрыл главный секрет прячущегося от прессы Ивана Урганта

Шоумен Иван Ургант всегда держит в секрете информацию о своих корпоративах. Журналист Георгий Иващенко рассказал, почему юморист не хочет доносить новости до общественности, сообщает портал «BLITZ.center».
Иващенко отметил, что Иван Ургант просит заказчиков ничего не говорить прессе о своих частных выступлениях. Журналист пояснил, что телеведущий переживает за своих родных.
«У Вани большая подушка безопасности, ведь за границей сейчас скопилось много людей, настроенных против россиян, и, если он поедет куда-нибудь отдыхать, ему нужны гарантии безопасности. Если он будет громко афишировать свои выступления, то к нему возникнут вопросы. Если бы у Урганта дети были под другой фамилией и никто вообще бы не знал о его семье, у него была бы другая тактика», — объяснил Иващенко.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.