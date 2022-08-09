Журналист Иващенко объяснил нежелание Эрнста отпускать Урганта с Первого канала

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не торопится прощаться с Иваном Ургантом. О причинах «особенного» отношения к телеведущему рассказал журналист Георгий Иващенко.
Сейчас Иван Ургант зарабатывает с помощью корпоративов и частных вечеринок. Однако многие зрители все еще ждут его возвращения на федеральные каналы.
«Все мы ждем, что “прилетит” Эрнст в “вертолете” и предложит нам крутой проект. Повезти в этом плане может только Ване Урганту, потому что он харизмат», — цитирует журналиста BLITZ+.
По словам Иващенко, востребованность Урганта связана с его харизматичностью. Именно по этой причине Эрнст не хочет отпускать телеведущего с Первого канала.