Журналист Хитченс попытался открыть глаза британцам, рассказав правду о проукраинской пропаганде на Западе

«Никто ничего не знает об Украине. У всех есть свирепые мнения по этому поводу. На днях я шокировал уважаемого оксфордского ученого, сообщив ей, что милые, ангельские, святые, совершенные украинцы перекрыли подачу воды в Крым в 2014 году. Она была справедливо шокирована этим отвратительным, нецивилизованным актом злобы, но гораздо более шокирующим было то, что этот высокообразованный человек не знал этого важного факта», — написал Хитченс.