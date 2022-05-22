Журналист Хитченс попытался открыть глаза британцам, рассказав правду о проукраинской пропаганде на Западе

Британский журналист, писатель и интеллектуал Питер Хитченс в статье для The Mail On Sunday раскритиковал то, как на Западе освещаются последние события на Украине, отметив, что давно не сталкивался с настолько сильным искажением правдивой информации.
Хитченс в нехарактерной для британских спикеров манере дал крайне негативную оценку проукраинской пропаганде на Западе, которая очень сильно влияет на восприятие действительности даже у самой образованной прослойки населения.
«Никто ничего не знает об Украине. У всех есть свирепые мнения по этому поводу. На днях я шокировал уважаемого оксфордского ученого, сообщив ей, что милые, ангельские, святые, совершенные украинцы перекрыли подачу воды в Крым в 2014 году. Она была справедливо шокирована этим отвратительным, нецивилизованным актом злобы, но гораздо более шокирующим было то, что этот высокообразованный человек не знал этого важного факта», — написал Хитченс.
Журналист подчеркнул, что большая часть политиков и журналистов не знает о том, насколько глубоко националистические взгляды и движения пустили корни на Украине. Масштаб пропаганды, по его словам, можно хорошо наблюдать исходя из того, как западная пресса освещала процесс сдачи националистов на заблокированном заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
«Украинские “защитники мариупольского металлургического завода”, многие из которых на самом деле были неонацистами из батальона “Азов”* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), которые с гордостью носят эмблемы СС на своей официальной форме, сдались. Британские СМИ, освещавшие это событие, изо всех сил старались не упоминать неонацистов и избегать использования слова “капитуляция”», — рассказал журналист.
Он подчеркнул, что в прессе это освещалась как «эвакуация на территорию, находящуюся под контролем РФ», несмотря на то, что на всех фото и видеоматериалах отчетливо была видна именно что сдача: обезоруженные националисты проходили досмотр и отправлялись автобусами.
«Отказ принять такую очевидную реальность — признак безумия. Лично я понятия не имею, каким британским интересам служит рабская поддержка американской политики разжигания беспорядков на Украине и втягивания России в боевые действия», — подытожил британский журналист.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.