Журналист Геращенко рассказал, из-за чего на самом деле Макаревич уехал из России

«Им промывали мозг определенным образом. Все эти отъехавшие люди заранее подготовили себе почву, у них есть структуры на Западе, которые существуют уже давно. Уверен, что Штаты кому-то подарили недвижимость, кому-то дали деньги», — заявил Геращенко в беседе с порталом BLITZ+.