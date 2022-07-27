Журналист Геращенко рассказал, из-за чего на самом деле Макаревич уехал из России

Журналист Георгий Геращенко высказался об эмиграции лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича из России в Израиль. Он рассказал, из-за чего исполнитель на самом деле уехал за рубеж.
Геращенко отметил, что Макаревичу долгое время «промывали мозги». По словам журналиста, Штаты обеспечили почву для переезда артиста.
«Им промывали мозг определенным образом. Все эти отъехавшие люди заранее подготовили себе почву, у них есть структуры на Западе, которые существуют уже давно. Уверен, что Штаты кому-то подарили недвижимость, кому-то дали деньги», — заявил Геращенко в беседе с порталом BLITZ+.
Ранее несколько концертов группы «Машина времени» в России были отменены. Теперь коллектив выступит в Тбилиси.