Жители США столкнулись с новыми препятствиями при планировании летних отпусков. Об этом заявил обозреватель Fox News Чейз Уильямс.
На фоне антироссийских санкций в США выросли цены на топливо. Из-за политики президента Джо Байдена американцы вынуждены пересмотреть свои планы на лето.
Кроме того, граждане не смогут должным образом отметить и День поминовения. Он посвящен памяти американских служащих, которые погибли в войнах. Как правило, в этот день люди организовывают поездки на природу. Однако в 2022 году все будет иначе.
«На фоне высоких цен на газ, которые продолжают устанавливать новые рекорды, мы, безусловно, наблюдаем повышенную нерешительность людей, которые желают отправиться в путь», – процитировали на сайте «ПолитРоссии» главу отдела нефтяной аналитики GasBuddy Патрика Де Хаана.
Ранее стало известно, что политика Запада также обостряет продовольственный кризис. В МИД России указали на ответственность США в ухудшении ситуации.