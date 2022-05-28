Новости03

Журналист Fox News Уильямс: американцы вынуждены пересмотреть свои планы на лето из-за Байдена

Журналист Fox News Уильямс: американцы вынуждены пересмотреть свои планы на лето из-за Байдена
Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

Жители США столкнулись с новыми препятствиями при планировании летних отпусков. Об этом заявил обозреватель Fox News Чейз Уильямс.

На фоне антироссийских санкций в США выросли цены на топливо. Из-за политики президента Джо Байдена американцы вынуждены пересмотреть свои планы на лето.

Кроме того, граждане не смогут должным образом отметить и День поминовения. Он посвящен памяти американских служащих, которые погибли в войнах. Как правило, в этот день люди организовывают поездки на природу. Однако в 2022 году все будет иначе.

«На фоне высоких цен на газ, которые продолжают устанавливать новые рекорды, мы, безусловно, наблюдаем повышенную нерешительность людей, которые желают отправиться в путь», – процитировали на сайте «ПолитРоссии» главу отдела нефтяной аналитики GasBuddy Патрика Де Хаана.

Ранее стало известно, что политика Запада также обостряет продовольственный кризис. В МИД России указали на ответственность США в ухудшении ситуации.

fox news Байден США уильямс
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.