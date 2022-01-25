Журналист Fox News сообщил, что Байден принес ему извинения после оскорбительных слов

Журналист Fox News сообщил, что Байден принес ему извинения после оскорбительных слов Новости
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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции позволил себе некорректно высказаться в адрес одного из журналистов. Позднее политик связался с репортером и извинился.

Журналист Fox News Питер Дуси на брифинге задал Байдену вопрос о возможном влиянии инфляции на рейтинг правящей партии США. Не зная, что микрофон включен, демократ произнес «тупой сукин сын», передает телеканал «360».

«Через час после этого обмена он позвонил мне на мобильный. Он сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен"», — рассказал Дуси в эфире Fox News.

Репортер добавил, что хозяину Белого дома удалось разрядить обстановку и они довольно мило побеседовали. При этом Дуси подчеркнул, что не изменит своим принципам и продолжит задавать высокопоставленным персонам каверзные вопросы.

 
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