Журналист ФАН привел подробности зачистки «Шервудского леса» в ДНР от ВСУ

«Они (бойцы ВСУ. — Прим. ред.) здесь знают все, это их домашний лес. Когда ССОшники заходили, они рассказывали, что через каждые 100 метров по кромке леса стояли гранатомет, пулемет и снайперка. Через каждые 100 метров было вот такой запас. Они нас ждали, но большая часть леса нами зачищена, мы вышли к Богородичному, обеспечив тем самым, чтобы наши войска беспрепятственно наступали», — подчеркнул он.