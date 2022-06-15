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Журналист ФАН привел подробности зачистки «Шервудского леса» в ДНР от ВСУ

Журналист ФАН привел подробности зачистки «Шервудского леса» в ДНР от ВСУ
Федеральное агентство новостей

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, как российские военные зачищают «Шервудский лес» в Донецкой Народной Республике.

Войска берут под контроль лесной массив в рамках наступления в битве за Славянск. Военкор отметил, что на местности ведутся преимущественно артиллерийские бои. Журналист ФАН также попросил прокомментировать ситуацию заместителя командира отдельного добровольческого отряда «Русский Легион» ВС РФ с позывным Любэ.

«Они (бойцы ВСУ. — Прим. ред.) здесь знают все, это их домашний лес. Когда ССОшники заходили, они рассказывали, что через каждые 100 метров по кромке леса стояли гранатомет, пулемет и снайперка. Через каждые 100 метров было вот такой запас. Они нас ждали, но большая часть леса нами зачищена, мы вышли к Богородичному, обеспечив тем самым, чтобы наши войска беспрепятственно наступали», — подчеркнул он.

Напомним, что Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины.

ВСУ ДНР шервудский лес
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