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Журналист Элайсон: спецоперация ВС РФ на Украине была вынужденным ответом на политику Запада

Журналист Элайсон: спецоперация ВС РФ на Украине была вынужденным ответом на политику Запада
Федеральное агентство новостей

Россия всеми силами пыталась урегулировать украинский кризис дипломатическим путем, но политика Запада вынудила Москву развернуть спецоперацию, заявил журналист–расследователь Джордж Элайсон.

В интервью Мире Тэрада, главе Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, журналист напомнил, что еще в марте 2021 года Запад развернул активную информационную кампанию против РФ.

«Уже тогда я знал, что это произойдет, что России придется дать отпор. Военной операции было не избежать, потому что все меры, предпринятые Россией для решения ситуации, например, Минские соглашения, были восприняты администрацией Джо Байдена и Киевом в штыки», — цитирует эксперта ФАН.

По его словам, Вашингтон прекрасно осознавал последствия своих действий как для Украины, экономика которой серьезно просела, так и для Европы, столкнувшейся с энергетическим кризисом.

«Сейчас у нас дефицит еды из-за Украины и Джо Байдена. Так не должно было быть», — сказал Элайсон.

При этом он подчеркнул, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает нынешняя ситуация, так как позволяет скрыть негативные моменты его правления.

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