Журналист Элайсон: спецоперация ВС РФ на Украине была вынужденным ответом на политику Запада

«Уже тогда я знал, что это произойдет, что России придется дать отпор. Военной операции было не избежать, потому что все меры, предпринятые Россией для решения ситуации, например, Минские соглашения, были восприняты администрацией Джо Байдена и Киевом в штыки», — цитирует эксперта ФАН.