Россия всеми силами пыталась урегулировать украинский кризис дипломатическим путем, но политика Запада вынудила Москву развернуть спецоперацию, заявил журналист–расследователь Джордж Элайсон.
В интервью Мире Тэрада, главе Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, журналист напомнил, что еще в марте 2021 года Запад развернул активную информационную кампанию против РФ.
«Уже тогда я знал, что это произойдет, что России придется дать отпор. Военной операции было не избежать, потому что все меры, предпринятые Россией для решения ситуации, например, Минские соглашения, были восприняты администрацией Джо Байдена и Киевом в штыки», — цитирует эксперта ФАН.
По его словам, Вашингтон прекрасно осознавал последствия своих действий как для Украины, экономика которой серьезно просела, так и для Европы, столкнувшейся с энергетическим кризисом.
«Сейчас у нас дефицит еды из-за Украины и Джо Байдена. Так не должно было быть», — сказал Элайсон.
При этом он подчеркнул, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает нынешняя ситуация, так как позволяет скрыть негативные моменты его правления.