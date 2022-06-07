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Журналист Джоши: ВСУ потеряли много артиллерийских установок западного производства

Журналист Джоши: ВСУ потеряли много артиллерийских установок западного производства
wikipedia.org / Lance Cpl. Matthew Bragg / Общественное достояние

Украинские военные потеряли много артиллерийских установок, которые были переданы им странами Запада, заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши. 

По словам журналиста, поставленные ВСУ гаубицы западного производства приходят в негодность из-за проблем с обслуживанием орудий. Джоши отметил, что украинские военные вынуждены отправлять полученное от НАТО вооружение на ремонт в Польшу.

Ранее итальянский журналист Марко Травальо заявил, что российская армия одерживает все больше побед над ВСУ в ходе спецоперации. По его словам, этот факт является очевидным, несмотря на нежелание западных СМИ афишировать успехи РФ.

артиллерия ВСУ НАТО
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