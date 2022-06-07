Журналист Джоши: ВСУ потеряли много артиллерийских установок западного производства

Украинские военные потеряли много артиллерийских установок, которые были переданы им странами Запада, заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши.
По словам журналиста, поставленные ВСУ гаубицы западного производства приходят в негодность из-за проблем с обслуживанием орудий. Джоши отметил, что украинские военные вынуждены отправлять полученное от НАТО вооружение на ремонт в Польшу.
Ранее итальянский журналист Марко Травальо заявил, что российская армия одерживает все больше побед над ВСУ в ходе спецоперации. По его словам, этот факт является очевидным, несмотря на нежелание западных СМИ афишировать успехи РФ.