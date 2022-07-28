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Журналист Дряшин оценил откровенный разговор уехавшего из России Белого с Хабенским

Журналист Дряшин оценил откровенный разговор уехавшего из России Белого с Хабенским
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Журналист Михаил Дряшин прокомментировал поведение актера Анатолия Белого, раскрывшего содержание откровенной беседы с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским перед своим отъездом.

Звезда «Метро» Белый заявил, что актер с пониманием отнесся к его отъезду. Хабенский якобы посочувствовал коллеге и заверил, что двери в театр для него всегда открыты.

«А вот разглашать содержание чужих слов, сказанных тет-а-тет, можно только с согласия. И я не думаю, чтобы Хабенский его Белому давал», – написал журналист «Абзаца».

Белый раскритиковал родную страну и признался, что скрепя зубы доигрывал сезон в столичном театре. Он не единственный, кто покинул Россию в свете спецоперации на Украине. В списке уехавших, в частности, юморист Максим Галкин и актриса Чулпан Хаматова.

белый переезд хабенский
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