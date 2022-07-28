Журналист Дряшин оценил откровенный разговор уехавшего из России Белого с Хабенским

Белый раскритиковал родную страну и признался, что скрепя зубы доигрывал сезон в столичном театре. Он не единственный, кто покинул Россию в свете спецоперации на Украине. В списке уехавших, в частности, юморист Максим Галкин и актриса Чулпан Хаматова.