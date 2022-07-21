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Журналист Дряшин обрушился с критикой на осудившую спецоперацию Ахеджакову

Журналист Дряшин обрушился с критикой на осудившую спецоперацию Ахеджакову
globallookpress/Gennadii Usoev

Журналист Михаил Дряшин резко высказался о поведении звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой после того, как актриса раскритиковала спецоперацию на Украине и сообщила о своем отъезде в Израиль, передает «Абзац».

Дряшин колко высказался об актерской деятельности Ахеджаковой, отметив, что она всегда играет одинаково.

«Она не характерная актриса даже, она мультик. Психотип такой. Человек-невидимка, разматывающий свой бинт. Ее нет. Она лишь узнаваемое гротескное амплуа», — обрушился с критикой Дряшин.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лия Ахеджакова высказалась о своем уходе из «Современника».

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RusNewsToday24
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