Журналист Дряшин обрушился с критикой на осудившую спецоперацию Ахеджакову

Журналист Михаил Дряшин резко высказался о поведении звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой после того, как актриса раскритиковала спецоперацию на Украине и сообщила о своем отъезде в Израиль, передает «Абзац».
Дряшин колко высказался об актерской деятельности Ахеджаковой, отметив, что она всегда играет одинаково.
«Она не характерная актриса даже, она мультик. Психотип такой. Человек-невидимка, разматывающий свой бинт. Ее нет. Она лишь узнаваемое гротескное амплуа», — обрушился с критикой Дряшин.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лия Ахеджакова высказалась о своем уходе из «Современника».