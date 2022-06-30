Журналист Додолев рассказал о миллионных заработках Пугачевой, Нетребко и Хаматовой

Известный журналист Евгений Додолев рассекретил информацию о многомиллионных заработках российских звезд, сбежавших за границу и усердно критикующих РФ. В частности, в комментарии «Царьграду» он напомнил о заработках Аллы Пугачевой, Анны Нетребко и Чулпан Хаматовой.
По словам Додолева, супруга Максима Галкина Алла Пугачева за один концерт могла получить 40 миллионов рублей. Журналист добавил, что для таких звезд даже миллион – незначительная сумма.
«Миллион – это небольшая компания может пообедать на миллион, если возьмет пару-тройку бутылок. Вот тебе и миллион, посидели где-нибудь. Не об этом речь», – заявил он.
Вместе с этим Додолев обратил внимание, что немалая часть денег на счета звезд поступала из госбюджета.