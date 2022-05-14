Журналист Денис Сорокин рассказал о московской квартире Леонтьева

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Российский журналист Денис Сорокин встал на защиту улетевшего жить в США музыканта Валерия Леонтьева и раскрыл тайну о его квартире в Москве.
Беседуя со своими коллегами, Сорокин отметил, что Леонтьев хотя и улетел жить в Америку, но тайно возвращается в Россию, хотя об этом никто не знает. По словам мужчины, у исполнителя есть квартира в центре Москвы, где он останавливается на время концертов.
«Поэтому не надо говорить, что он здесь “срубает бабки”. Леонтьев показывает высокий уровень на концертах, зрители наполняются энергией, которой нет у молодых артистов, он крут! Это артист, который всегда держит марку», — цитирует журналиста Day.ru.
Напомним, после начала специальной операции России по защите республик Донбасса певец в спешке покинул страну и улетел в Майами, где у него есть недвижимость. Стоит отметить, что не только он выбрал своим домом пляжный город США. По словам блогера Алены Жигаловой, исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум также предпочли Майами всем остальным городам Соединенных Штатов.