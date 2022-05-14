Журналист Денис Сорокин рассказал о московской квартире Леонтьева

Беседуя со своими коллегами, Сорокин отметил, что Леонтьев хотя и улетел жить в Америку, но тайно возвращается в Россию, хотя об этом никто не знает. По словам мужчины, у исполнителя есть квартира в центре Москвы, где он останавливается на время концертов.