Журналист Беккужев рассказал о разрушенной семейной идиллии Галкина и Пугачевой

Многолетний брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина оказался на грани кризиса из-за скандальных заявлений юмориста о спецоперации по защите Донбасса. К такому выводу пришел журналист Антон Беккужев.
Он отметил, что Галкин рискует навсегда потерять шанс вернуться в Россию из Израиля. Все из-за его радикальных высказываний в отношении правительства.
По мнению обозревателя, из-за этого Пугачевой придется жить на две страны. В отличии от супруга Примадонна не собирается отворачиваться от родины, уверены корреспонденты «BLITZ.center».
«Считаю, что артистка все же будет приезжать в нашу страну, уж слишком многое ее связывает с Россией, да и таких радикальных заявлений, как ее муж, она не делала», — добавил Беккужев.
15 июля стало известно, что Алла Пугачева тайно вернулась в Москву. Поклонники заметили певицу в столичном аэропорту, но с ней не было Максима Галкина и детей.