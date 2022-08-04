Журналист Баунов заявил, что Россия стала другой страной без Пугачевой

Журналист Александр Баунов прокомментировал ситуацию с Аллой Пугачевой, уехавшей из России. Публицист считает, что отсутствие Примадонны привело к преобразованию России в совсем другую страну.
«У Аллы Пугачевой, на песнях которой выросло несколько поколений, никакой надежды нет. Она понимает, что люди, которым она пела “Арлекино”, “Позови меня с собой”, “Не отрекаются любя”, одобряют спецоперацию», — пояснил он в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
Баунов добавил, что у Пугачевой нет возможности закрыться от того, что произошло. Россия, по его мнению, без певицы стала другой.
В Сети также активно обсуждают новые фото Пугачевой из Юрмалы.