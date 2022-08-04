Журналист Баунов заявил, что Россия стала другой страной без Пугачевой

«У Аллы Пугачевой, на песнях которой выросло несколько поколений, никакой надежды нет. Она понимает, что люди, которым она пела “Арлекино”, “Позови меня с собой”, “Не отрекаются любя”, одобряют спецоперацию», — пояснил он в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр СМИ-иноагентов).