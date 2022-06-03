Журналист Александр Невзоров подал заявление на получение гражданства Украины

Российский журналист Александр Невзоров*, признанный в России иноагентом, намерен стать украинским гражданином. Об этом сообщают различные Telegram-каналы со ссылкой на МИД Украины.
В одном из документов, датированных 28 апреля, содержится запрос о гражданстве самого Невзорова и его жены Лидии. Согласно украинскому законодательству, власти должны изучить все документы потенциального гражданина по базам Интерпола и других международных организаций.
Решением суда Александра Невзорова арестовали в начале мая 2022 года. Ему вменили в вину распространение фейков о российской спецоперации на Украине и объявили в розыск. Известно, что сейчас журналист-иноагент живет за пределами России.
Спецоперация ВС РФ на Украине началась по поручению президента России Владимира Путина. Он говорил, что ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами