Новости0

Журналист Александр Невзоров подал заявление на получение гражданства Украины

Журналист Александр Невзоров подал заявление на получение гражданства Украины
wikimepia.org / Okras / CC BY-SA 4.0

Российский журналист Александр Невзоров*, признанный в России иноагентом, намерен стать украинским гражданином. Об этом сообщают различные Telegram-каналы со ссылкой на МИД Украины.

В одном из документов, датированных 28 апреля, содержится запрос о гражданстве самого Невзорова и его жены Лидии. Согласно украинскому законодательству, власти должны изучить все документы потенциального гражданина по базам Интерпола и других международных организаций.

Решением суда Александра Невзорова арестовали в начале мая 2022 года. Ему вменили в вину распространение фейков о российской спецоперации на Украине и объявили в розыск. Известно, что сейчас журналист-иноагент живет за пределами России.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась по поручению президента России Владимира Путина. Он говорил, что ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
александр невзоров гражданство иноагент невзоров Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.