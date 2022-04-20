Журнал The Federalist усомнился, что Байден по-настоящему руководит США

Земпел указала, сам Байден вряд ли может

управлять США. Его вице-президент Камала Харрис тоже не годится на эту роль,

так как не выдает связную речь. По словам журналистки, американцев очень

раздражает безволие Байдена и то, как он своими руками разрушает США.