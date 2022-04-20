Журнал The Federalist усомнился, что Байден по-настоящему руководит США

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Президент США Джо Байден вряд ли в состоянии
самостоятельно руководить страной. Об этом пишет интернет-журнал The
Federalist.
Как отмечает автор материала Кайли Земпел, инцидент
на пасхальной вечеринке в очередной раз показал, что за главой Белого дома
нужен глаз да глаз. Так, его жена Джилл постоянно «дрессировала» президента,
показывая, куда ему нужно встать или сесть.
Но особенно американцев разозлил эпизод с пасхальным
кроликом. Когда Байден общался с журналистами на тему вывода войск из
Афганистана, к нему подбежал человек в ростовом костюме кролика и отвлек
внимание СМИ. Глава государства испугался и спешно покинул журналистов.
«Кто стоит во главе Соединенных Штатов — важный
вопрос, и это не повод для смеха. Все наши иностранные противники в
предвкушении наблюдают за этим», — пишет издание.
Земпел указала, сам Байден вряд ли может
управлять США. Его вице-президент Камала Харрис тоже не годится на эту роль,
так как не выдает связную речь. По словам журналистки, американцев очень
раздражает безволие Байдена и то, как он своими руками разрушает США.
Ранее в Белом доме заявили, что Байден не планирует
посещать Украину с визитом. Пресс-секретарь Джен Псаки добавила, что Вашингтон
продолжает оказывать Киеву «беспрецедентный» объем помощи, сообщает RT.