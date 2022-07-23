Журнал Foreign Policy отметил успех поездки Путина на Ближний Восток на фоне Байдена

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден совершили поездки на Ближний Восток. Однако результаты визитов глав государств в регион оказались совершенно разными, следует из материала журнала Foreign Policy.
По мнению авторов публикации, поездки Путина и Байдена на Ближний Восток показали, что государства региона значительно больше поддерживает Россию. В частности, это касается вопроса формирования многополярного мира.
«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — говорится в статье.
При этом Байден не может похвастаться таким успехом поездки на Ближний Восток, как его российский коллега. Хозяин Белого дома не смог заставить Саудовскую Аравию «действовать по указке» США по части увеличения добычи нефти.