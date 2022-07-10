Журавко рассказал, кто и как зарабатывает на отправке неопытных бойцов ВСУ на фронт

По словам бывшего депутата Рады, ни для кого не секрет, что Украина — это самое коррумпированное государство, во властных структурах которого находятся отпетые воры и преступники. Эти люди будут зарабатывать непосредственно на войне, которая все спишет. Поэтому украинская власть не будет ломать голову над тем, что в конфликте участвуют неопытные, необученные солдаты. Киеву это выгодно, потому что на них можно заработать, не обеспечивая их продуктами питания и не поставляя оружие.