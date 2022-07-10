Журавко рассказал, кто и как зарабатывает на отправке неопытных бойцов ВСУ на фронт

Подавляющее большинство, около 80%, мобилизованных в ВСУ не имеют навыков обращения с оружием, заявили в Народной милиции ЛНР. О причинах, побуждающих власти Украины отправлять на верную смерть необученных солдат, «Народным Новостям» рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Журавко считает, что конфликт, который Запад развязал на Украине, выгоден только странам Европы и США, чтобы создать напряженность вокруг России. При этом никого не волнует, с помощью каких ресурсов будет достигнуты их цели, сколько людей может погибнуть на пути решения их задач.
«Первое, это связано с тем, что конвейер смерти со стороны Европы и Америки открыт, а когда он запускается, то становится не до обучения. Как правило, собирают кого попало, лишь бы запустить в эту мясорубку и создать проблемы России», — считает экс-депутат.
По словам бывшего депутата Рады, ни для кого не секрет, что Украина — это самое коррумпированное государство, во властных структурах которого находятся отпетые воры и преступники. Эти люди будут зарабатывать непосредственно на войне, которая все спишет. Поэтому украинская власть не будет ломать голову над тем, что в конфликте участвуют неопытные, необученные солдаты. Киеву это выгодно, потому что на них можно заработать, не обеспечивая их продуктами питания и не поставляя оружие.
«Можно, допустим, 2-3 современных оружия поставить, а все остальное распродать на черном рынке или же продать на внешний рынок и заработать на этом колоссальные деньги. Чем Зеленский и его команда, по большому счету, и занимаются», — отметил Журавко.
По словам Журавко, уже никому не секрет, что в Европе понимают, что вся помощь разворовывается, а каких солдатах может идти речь. Под видом мобилизации и того, что погибают неопытные военнослужащие ВСУ, списываются миллиарды.
«Американские, английские и европейские схемы отмывания денег хорошо прижились на Украине. При этом часть денег украинские власти отправляют Западу. Поэтому всем плевать, сколько погибнет украинского народа», —
Как подчеркнул бывший депутат Верховной рады, Украина в настоящее время загибается в коррупции и тонет в крови. Дальнейшие действия Киева приведут к полному развалу Украины, к серьезной демографической катастрофе. Если власти в Киеве будут продолжать идти тем же путем, то для Украины все закончится плачевно — полным распадом, утерей суверенитета, которого и так нет, и катастрофой.
«Украинцам, которые находятся на подконтрольной Украине территории, я посоветовал бы ехать в Крым, Херсон, Мариуполь, Мелитополь — они там целее будут. Лучше ехать в Россию. Европа для них — это риск очень большой. Они одной рукой могут дать, а другой — искусственно создать для украинцев проблемы, и они пойдут воевать», — подытожил Журавко.
Ранее Журавко в личных соцсетях призвал жителей Херсона и Херсонской области оставаться в родных населенных пунктах, так как перебираться в другие города, находящиеся близ Западной Украины, является рискованным шагом. Свою позицию украинский политик аргументировал бесчинствами со стороны украинских националистов.