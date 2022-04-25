Жулин разочарован решением ISU лишить РФ права проведения Гран-при по фигурному катанию

«Конечно, это ожидаемое решение. Честно говоря, не знаю, что дальше делать и как организовывать альтернативные турниры. Я буду ходить на работу и тренировать. Куда-то будем готовиться. Все плохо. Планы для моих подопечных? Пока я вообще не понимаю, что делать», — приводит слова специалиста РИА Новости.