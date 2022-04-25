Жулин разочарован решением ISU лишить РФ права проведения Гран-при по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Международной федерации конькобежного спорта (ISU) лишить Россию права проведения Гран-при России 2022/2023.
Ранее ISU в официальном пресс-релизе объявила о том, что серия Гран-при по фигурному катанию будущего сезона не состоится в России. Также Россия и Белоруссия лишены права проведения всех европейских и мировых первенств. Александр Жулин считает, что для российского фигурного катания все складывается не очень удачно.
«Конечно, это ожидаемое решение. Честно говоря, не знаю, что дальше делать и как организовывать альтернативные турниры. Я буду ходить на работу и тренировать. Куда-то будем готовиться. Все плохо. Планы для моих подопечных? Пока я вообще не понимаю, что делать», — приводит слова специалиста РИА Новости.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию игр в Пекине Анна Щербакова заявила, что не планирует завершать карьеру. Об этом спортсменка объявила по окончании Кубка Первого канала в Саранске.