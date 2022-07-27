Жуков впервые высказался о запрете въезда группы «Руки Вверх» в Эстонию

«Мне жаль просто искренне зрителей в Эстонии, что они не смогут насладиться любимым концертом группы и будут приезжать в Россию ради того, чтобы его посмотреть. Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает» — высказался Жуков.