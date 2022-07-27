Жуков впервые высказался о запрете въезда группы «Руки Вверх» в Эстонию

Власти Эстонии объявили о запрете въезда в страну группы «Руки Вверх» в течение ближайших пяти лет. Свое решение руководство государства аргументировало проведением Россией спецоперации на Украине. Солист музыкального коллектива впервые отреагировал на данное решение эстонских властей, передает «Украина.ру».
По информации источника, заявление о запрете въезда российской группы «Руки Вверх» в Эстонию было опубликовано 26 июля на официальном сайте МИД государства. Глава ведомства Урмас Рейнсала заявил, что страна таким образом поддерживает Киев.
В свою очередь, Сергей Жуков выразил сожаления своим фанатам из Эстонии, которые теперь вынуждены в ближайшие пять лет ездить на концерты любимой группы в Россию. Однако певец уточнил, что лично для него запрет эстонского руководства не играет большой роли.
«Мне жаль просто искренне зрителей в Эстонии, что они не смогут насладиться любимым концертом группы и будут приезжать в Россию ради того, чтобы его посмотреть. Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает» — высказался Жуков.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что директор «Руки Вверх» Погосян возмутился запретом въезда группы в Эстонию.